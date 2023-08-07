"Команда зіграла два матчі поспіль проти представників України в єврокубках. Ці ігри були непрості для нас. Приємно перемагати у таких матчах.Ми аналізуємо всіх суперників. Ми самі в багатьох епізодах граємо один в один, тому були готові до цього у виконанні Ворскли.

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Суперник грає у яскравий та сучасний футбол. Сталось так, що в другому таймі ми знову додали, добре виглядали функціонально і перемогли. Пропустили після стандарту, думаю, це брак концентрації. Хоча ми тренуємо стандартні положення, але треба більш відповідально до цього ставитись.

Ворскла добре функціонально підготовлена, особливо в першому таймі це було помітно. Команда перед цим зіграла важкий матч, особливо в емоційному плані, дорога не проста. Тому ми були в дещо кращих умовах. Але в другому таймі було помітно, що ми краще готові функціонально.

Мене тішить те, що у нас на лаві запасних є футболісти, які рівноцінні гравцям основи. Тому коли ми проводимо заміни, ми впевнені, що наші гравці посилять гру. Вони виходять у важкі моменти і вирішують долю матчу.

При підготовці до сезону ми зробили все, що запланували. Задоволений підготовкою і ставленням футболістів. В нас були непрості збори, але всі важко та плідно працювали. Приємно перемагати у двох матчах поспіль, але потрібно рухатись далі.

Нам важливо, щоб була стабільність. У нас молода команда і за це я переживаю. Це молоді гравці і вони будуть помилятись. Але важливо, щоб вони робили висновки і вчились на цих помилках.

У порівнянні з минулим сезоном гравці краще сприймають інформацію. Видно, що вони прогресують і них ще є куди зростати в ігровому плані", – цитує Пономарьова клубна прес-служба Руха.