Приємно обігрувати Динамо, тепер потрібно дати бій Шахтарю, – Богданов

Хавбек Десни Андрій Богданов поділився емоціями від історичної перемоги над київським Динамо.

"Приємно обігрувати Динамо на їхньому полі, це історична перемога для Десни. Вже починаємо готуватися до Шахтаря. Треба їм теж дати бій. Ми показали, що теж уміємо грати у футбол, не тільки відбиватися.

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Філіппов повторив Мораєса, приніс нам перемогу. До кінця не здавалися, вірили в себе. Ми добре підготувалися в Туреччині на зборах. Будемо старатися. Від гри до гри будемо рухатися далі. Приємно обіграти Динамо, але треба набирати очки з усіма командами", – сказав Богданов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, 29-річний хавбек Десни і сам мав досвід виступів за столичний гранд у сезоні 2012-13.

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