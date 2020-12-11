"Цей відбірковий цикл при Мірчі Луческу показав, що у команди є хороший потенціал. Але потрібно підсилюватися, додавати в таких аспектах, як контроль м'яча, завершення атак ударами по воротах, реалізації.

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Практично всі поєдинки в єврокубках були зіграні на жилах, не було легкості, кожен матч був складним. Шапаренко, Забарний, Попов, Нещерет – у Динамо перспективна молодь, але, повторюся, точкове підсилення не завадить. В цілому було отримано багато інформації, зараз потрібна пауза, відпочинок, щоб з новими силами приступити до роботи. Приємно, коли рік завершується на позитиві", – сказав Ковалець у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Динамо перед завершальним туром першої частини чемпіонату України посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку і випереджає Шахтар на три очки.

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