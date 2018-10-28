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"Приємно бачити Вас у хорошій формі, Бос", – Роналду сфотографувався з Фергюсоном

24 жовтня 13:10 1378 Читать на русском
"Приємно бачити Вас у хорошій формі, Бос", – Роналду сфотографувався з Фергюсоном
Алекс Фергюсон та Кріштіану Роналду / Соцмережі

Нападник Ювентуса виклав фотографію з легендарним тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

"Відмінний тренер і перш за все чудова людина. Навчав мене багатьох речей – як на полі, так і поза ним. Приємно бачити Вас у хорошій формі, Бос", – написав Кріштіану Роналду на своїй сторінці в інстаграм.

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Нагадаємо, 23 жовтня Манчестер Юнайтед приймав у себе Ювентус у рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Туринці перемогли з рахунком 1:0. Єдиний гол на свій рахунок записав Дибала.

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Португалець на початку своєї кар’єри грав на Олд Траффорд. Роналду виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік. Сер Алекс Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік.

Ліга чемпіонів3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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