"Приємно бачити Вас у хорошій формі, Бос", – Роналду сфотографувався з Фергюсоном

Нападник Ювентуса виклав фотографію з легендарним тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

"Відмінний тренер і перш за все чудова людина. Навчав мене багатьох речей – як на полі, так і поза ним. Приємно бачити Вас у хорошій формі, Бос", – написав Кріштіану Роналду на своїй сторінці в інстаграм.

Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанати господарів заспівали серенаду для Роналду після його селфі з вболівальником

Нагадаємо, 23 жовтня Манчестер Юнайтед приймав у себе Ювентус у рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Туринці перемогли з рахунком 1:0. Єдиний гол на свій рахунок записав Дибала.

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1 – відео голів та огляд матчу

Португалець на початку своєї кар’єри грав на Олд Траффорд. Роналду виступав за "червоних дияволів" з 2003 по 2009 рік. Сер Алекс Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW