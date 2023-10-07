Евертон розтрощив Борнмут у восьмому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Борнмут пропустив дуже швидко гол у свої ворота. Ілля Забарний невдало послизнувся і суперник перехопив м'яч. До перерви у ворота "вишень" влетів ще один гол. В другому таймі ситуація не змінилася. Евертон продовжив тиснути на суперника. У підсумку "іриски" забили ще один м'яч. Українці Миколенко та Забарний відіграли всі 90 хвилин.

Евертон знищив Борнмут, який іде на дно АПЛ – Забарний привіз гол і не забив у порожні ворота, Миколенко добив

Евертон наразі перебуває на 15 сходинці з 7 балами, а Борнмут з трьома очками розташувався на передостанньому місці.