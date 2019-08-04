Захисник Чорноморця забив фантастичний гол п'ятою а-ля Ібрагімовіч

У Першій лізі також вміють забивати шедевральні голи, що довів захисник Чорноморця Віталій Гошкодеря.

У матчі 2 туру Першої ліги Чорноморець вдома впевнено переміг Гірник-Спорт (3:1). Справжньою прикрасою поєдинку став гол захисника Віталія Гошкодері.

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Після подачі з кутового футболіст у стилі Златана Ібрагімовіча пробив п'ятою і влучив у дальній від себе кут воріт.

Одесити здобули максимум очок після стартових двох турів і впевнено розпочали шлях до повернення в УПЛ.