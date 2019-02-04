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"Привіт хлопцям з Динамо", – екс-селекціонер Олімпіакоса розповів, що вболіватиме за киян у матчі з греками

15:28 148 Читать на русском
"Привіт хлопцям з Динамо", – екс-селекціонер Олімпіакоса розповів, що вболіватиме за киян у матчі з греками
Хорен Оганесян / Sputnik

Колишній селекціонер Олімпіакоса Хорен Оганесян зізнався, що буде вболівати за Динамо у очному протистоянні команд в Лізі Європи.

"За кого вболівати у протистоянні Олімпіакоса та Динамо у Лізі Європи? Звичайно, за Динамо. Завжди вболіваю за українські команди в єврокубках. З Балем дружив, приємно було поговорити з Блохіним, Буряком, Безсоновим. Користуючись нагодою, передаю привіт всім хлопцям з Динамо, проти яких грав і з ким товаришував!

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Щодо нинішніх протистоянь у Лізі Європи, для Динамо найголовніше – вистояти у першому, гостьовому поєдинку. 14 лютого киянам буде непросто. Олімпіакос традиційно потужно грає вдома, там божевільна підтримка фанів. Приблизно така ж, яка була в Олега Блохіна у його прощальному матчі на тоді ще Республіканському стадіоні 28 червня 1989 року.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Олімпіакос - Динамо Хорен Оганесян
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