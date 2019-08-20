"Привіт, читер", – Аль-Хелаїфі назвав Бартомеу незвичним прізвиськом через де Йонга

Аль-Хелаїфі та Бартомеу (з боків) / Барселона

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі назвав колегу з Барселони Жозепа Бартомеу оригінальним прізвиськом.

18 лютого у Ньйоні відбулось засідання Стратегічного комітету УЄФА по професіональному футболу. Зокрема, на ньому були присутні президенти ПСЖ та Барселони.

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Сідаючи за стіл, Нассер Аль-Хелаїфі привітався з Бартомеу наступним чином: "Привіт, читер". Це прізвисько почули всі присутні, повідомляє МundoDeportivo.

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Причиною такої фрази стало підписання Барселоною зіркового хавбека Аякса Френкі де Йонга, адже ПСЖ вважав, що молодий нідерландець перейде в їхній клуб.