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"Привіт, читер", – Аль-Хелаїфі назвав Бартомеу незвичним прізвиськом через де Йонга

11:40 428 Читать на русском
"Привіт, читер", – Аль-Хелаїфі назвав Бартомеу незвичним прізвиськом через де Йонга
Аль-Хелаїфі та Бартомеу (з боків) / Барселона

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі назвав колегу з Барселони Жозепа Бартомеу оригінальним прізвиськом.

18 лютого у Ньйоні відбулось засідання Стратегічного комітету УЄФА по професіональному футболу. Зокрема, на ньому були присутні президенти ПСЖ та Барселони.

Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі звинувачується у корупції

Сідаючи за стіл, Нассер Аль-Хелаїфі привітався з Бартомеу наступним чином: "Привіт, читер". Це прізвисько почули всі присутні, повідомляє МundoDeportivo.

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Причиною такої фрази стало підписання Барселоною зіркового хавбека Аякса Френкі де Йонга, адже ПСЖ вважав, що молодий нідерландець перейде в їхній клуб.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія ПСЖ ПСЖ УЄФА Жозеп-Марія Бартомеу Нассер Аль-Хелаїфі Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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