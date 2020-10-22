Приватбанк прагне відновити зобов'язання Суркіса та Динамо за кредитом на вражаючу суму
Президент Динамо Ігор Суркіс може розпрощатись із значною сумою через тривалий конфлікт із Приватбанком.
Приватбанк планує відновити зобов'язання Динамо щодо виплати 16,7 млн доларів та Ігоря Суркіса – 150 млн гривень (близько 5 млн доларів) за кредит 2013 року, повідомляє Liga.net.
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До червня 2020 року борги були закриті, оскільки в січні 2018-го банк здійснив взаємозалік боргу Ігоря Суркіса, його дочки Світлани і Динамо на суму 22 млн доларів. Вона була списана з депозитних рахунків членів сім'ї Суркісів.
Велика палата Верховного суду в червні підтвердила, що Приватбанк правомірно конвертував депозити сім'ї Суркісів під час націоналізації банку в грудні 2016-го. Тоді приводом для списання була зв'язаність Суркісів з Ігорем Коломойським.
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Це рішення Великої палати фактично анулювало взаємозалік боргу в січні 2018-го. Суркіси позбулися прав на депозити в Приватбанку, їхні зобов'язання перед банком тепер повинні бути відновлені.
Приватбанк розраховує відновити зобов'язання до кінця року. Також банк хоче повернути близько 330 млн гривень, які Суркісам виплатили у 2018-му в якості повернення депозитів. Приватбанк має звернутися до суду у цій справі до 15 червня 2021 року.
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