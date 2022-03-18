Нікотера, клуб із 7-го італійського дивізіону, вже два тижні одягає синьо-жовту форму зі закликом припинити війну в Україні, яку ганебно розв'язала Російська Федерація.

No Guerra: італійський футбольний клуб оригінально виступив проти війни в Україні

Свій найближчий матч, як і всі наступні до завершення сезону, команда з трясовини проведе у цьому патріотичному екіпіруванні, на спині якого красується напис "Юрій Вернидуб". Наставник Шерифа повернувся в Україну і воює з російськими терористами у складі Збройних сил України.

Також на домашніх поєдинках Нікотери символічно підіймають прапор України. Президент клубу Маріо Солано скромно прокоментував красиву акцію. "Сказати "Ні війні" – благородний маленький жест, аби дати надію українському народу", – наводить його слова il Vibonese.

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