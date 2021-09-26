Екс-тренер Тоттенхема та Астон Вілли Тім Шервуд переконаний, що Бруну Фернандеш відчував тиск зіркового співвітчизника під час виконання фатального пенальті.

"Такі промахи не стаються просто так. Раніше ми ніколи не бачили, щоб він пробив над перекладиною.

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Зазвичай він чекає, поки воротар впаде, і котить м'яч в інший кут. Це тиск від присутності головної людини (Роналду). Це вплинуло на думки Бруну", – цитує Шервуда Daily Express.

Додамо, що для Фернандеша це був лише другий промах з 23 пенальті за час виступів у складі Манчестер Юнайтед.

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