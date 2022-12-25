"Я розмовляла більше російською, англійською мовами, українську пам'ятаю тільки зі школи, але зараз, в цих умовах, звичайно я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, для моєї сім'ї.

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Чесно кажучи, саме в Арабських Еміратах ми дуже хочемо, щоб нас бачили як українців, тому що тут дуже багато російськомовних, і ми дуже хочемо виділятися. Щоб усі чули, що ми з України, бо ми цим пишаємося. Я вважаю, що Андрій розмовляє найкраще, дітям доволі важко, але вони дуже намагаються. Андрій розмовляє виключно українською мовою з дітьми, навіть з наймолодшим, щоб прищеплювати йому це з самого дитинства.

Андрій завжди зі своїми батьками та родинами розмовляв українською, тобто зі мною російською, з ними – українською. Для нього це не була проблема", – розповіла Інна в інтерв'ю YouTube-каналу Анни Ребрової.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмоленко провів за Аль-Айн 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти.

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