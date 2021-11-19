Розгром у матчі Ліги чемпіонів – це завжди шикарне видовище. Подвійну насолоду воно приносить, коли одним з безпосередніх героїв матчу стає український футболіст.

Протистояння Манчестер Сіті та Шальке мало стати гучним українським двобоєм між Олександром Зінченком та Євгеном Коноплянкою. Для кожного з них матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2018/19 запам'ятаються на все життя. Щоправда, емоції від поєдинків у наших хлопців розташовані на різних полюсах.

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Вихід Сіті з групи не став ні для кого сюрпризом, команда Гвардіоли була одним з фаворитів на перемогу у турнірі. А от Шальке переживав болюче падіння після стрімкого піке в минулому сезоні, виправити ситуацію міг лише який-не-який успіх у Лізі чемпіонів. Але Доменіко Тедеско та Євгена Коноплянку чекало не просто розчарування, а справжнє фіаско.

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У першому матчі перед рідними трибунами Шальке дав справжній бій, лише прикра втрата концентрації наприкінці гри дозволила "містянам" зусиллями Стерлінга святкувати драматичну перемогу – 2:3. До подвигу на "Фельтінс-Арена" долучився й Олександр Зінченко, який вийшов на заміну.

Винуватити Шальке у беззубості навряд чи хтось би наважився. Команда дала гідний бій машині Гвардіоли. Футбол завжди готовий для чуда – фанати гельзенкірхенців просять небо про сенсацію на "Етіхаді".

Вечір 12 березня 2019 року. Українські ЗМІ наввипередки дають новини про те, що Зінченко та Коноплянка вийдуть в основі своїх команд, у плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться велика битва українців. Серця українських шанувальників футболу розриває суперечність – молодий Зінченко має зіграти без помилок, щоб завоювати право частіше виходити на поле, а Коноплянка переживає непростий період в кар'єрі та потребує імпульсу для нового ривка. У підсумку всі починають вболівати за гарний футбол, і не прогадали.

Хосеп Гвардіола не лише дає Зінченку місце в основі, а й будує через нього гру команди. Молодий універсал не губиться, впевнено обігрується з партнерами та не боїться зміщатися у центр. Користуючись з чисельної більшості на всіх ділянках поля Сіті миттєво розриває Шальке.

Втім, пробити Ферманна – не таке просте завдання, "розмочити" рахунок господарям вдається лише на 35-й хвилині завдяки пенальті. Виконувати 11-метровий удар пішов Серхіо Агуеро. Досвідчений аргентинець такими шансами не розкидається – ефектна "панєнка" та 1:0.

Забитий гол лише підсилив апетит Сіті, кількість та швидкість атак починають зростати. Тепер результат прийшов майже миттєво – через якихось 4 хвилини Кун оформлює дубль. Стерлінг класно п'ятою віддав на кума Мессі, а той знаходить дірку серед трьох захисників і пробиває між ноги голкіперу – 2:0!

Теоретично існує крихітна ймовірність, що Шальке закамбечить, виграє 2:3 і гра перейде у екстра-тайми. Існує така ймовірність рівно 3 хвилини, поки Лєрой Сане після шикарного розрізного пасу Зінченка не прошиває Ферманна своїй фірмовим ударом у дальній кут – 3:0 ще до перерви.

Шальке розбитий та демотивований, команда не може взяти м'яч під контроль бодай на декілька секунд, шанси на подальший шлях в ЛЧ втрачені. Тедеско не знаходить слів, щоб завести команду на гідне грюкання дверима. Після свистка на другий тайм знущання продовжується.

Сане спочатку втрачає кілька нагод, а потім забиває з офсайду. Активний німець не бачить опору від співвітчизників. В наступному епізоді він знаходить Стерлінга – Рахім свій шанс реалізовує, 4:0.

Декласований Шальке сяк-так відбивається, Коноплянка грає узагалі без м'яча. Коли оборонні редути гостей втомлюються, Сіті вмикає вищу швидкість у бажанні відправити суперника у нокдаун. І це вдається на всі 100%.

Зінченко знову зручно відпасував на Сане, той прострілив на Бернарду Сілву, а португалець елегантно завершив атаку ударом в самісінький кут – 5:0! "Етіхад" сходить з розуму, але це ще не кінець.

Сане оформлює черговий гольовий пас на Філа Фодена, який легко обіграв Ферманна та довів рахунок до фантастичного розгрому – 6:0. Але оскільки такий рахунок "містяни" вже дарували своїм трибунам у груповому матчі проти Шахтаря, то тепер планку потрібно було підвищувати.

І з цим завданням в той вечір команда Гвардіоли впоралася на "відмінно". Жезус з-за лінії карного майданчика пробиває з-під захисників у ближній кут Ферманна. Капітан Шальке такого маневру бразильця не очікував, тому не встиг зреагувати на удар. 7:0 – Манчестер Сіті розбиває Шальке та встановлює свій новий рекорд результативності у матчах Ліги чемпіонів!

Після гри Коноплянка та Зінченко потиснуть руки та обміняються футболками. Але якщо для Олександра вона стане символом "зняття скальпа" з Шальке, то для Євгена завжди нагадуватиме про ганьбу на "Етіхад", яка увійшла в історію турніру найсильніших команд Європи.