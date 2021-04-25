Колишній тренер Динамо Максим Шацьких виокремив Артема Бєсєдіна з-поміж усіх нападників, які працювали під його керівництвом у київському клубі.

"Зараз, поки була пауза, він трохи висох. Хочеться, щоб він набрав, щоб виглядав могутнішим. Природа його не нагородила нічим.

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Якщо порівнювати його з Супрягою, то всі кажуть про швидкість Влада. У Бєсєдіна цього немає. Не сказати, що він тихохід. Він має швидкість, але не дуже високу. У Артема всього потроху. Для форварда його зросту достатньо. Він міцний.

Для Бєсєдіна головне – більше забивати. Тоді він відчуває впевненість. Якщо матч або два він не забиває, то втрачає нитку гри", – сказав Шацьких у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, знаменитий екс-форвард входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича в Динамо з 2017 по 2019 роки. За цей час кияни двічі здобули Суперкубок України, проте в чемпіонаті та Кубку тріумфував Шахтар.

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