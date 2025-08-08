Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі розібрав епізод з падінням нападника Карпат Ігоря Краснопіра у грі проти Полісся.

"Гравець Карпат №95 (Ігор Краснопір – прим.) у момент єдиноборства за м’яч з суперником надто легко падає у спробі заробити пенальті. Попри те, що гравець №5 Полісся (Едуард Сарапій – прим.) діє з певним ступенем ризику, характер контакту та дії з його боку не є достатніми підставами для призначення пенальті.

Вказані причини були правильно розпізнані відеоасистентом арбітра (головним суддею зустрічі був Дмитро Панчишин – прим.), тому він не втручався, визнаючи, що нападник припустився легкого пірнання", – пояснив Ріццолі у коментарі на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, Карпати програли Поліссю в стартовому турі (0:2). Рахунок міг бути і більшим, але 18-річний воротар "левів" Назар Домчак відбив пенальті Олександра Філіппова.

