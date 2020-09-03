Матч між збірними Чехії та Словаччини в рамках Ліги націй може не відбутись.

В одної особи з чеської делегації було виявлено COVID-19 напередодні поєдинку Ліги націй проти Словаччини, інформує Sky Sports.

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Чехи були змушені повторно пройти тест на коронавірус. Команда, яку тренує Ярослав Шилхаві, відклала свій від'їзд до Братислави напередодні матчу Ліги націй зі Словаччиною, який заплановано вже на завтра, 4 вересня.

"Ми можемо підтвердити один позитивний тест від співробітника адміністрації команди. Особа з позитивним результатом негайно покинула готель команди і відправилась на карантин", – йдеться в офіційній заяві футбольної федерації Чехії. Зазначимо, що між обома країнами досить непрості стосунки.

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