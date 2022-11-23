Аль-Шахрані зазнав травми наприкінці матчу зі збірною Аргентини (2:1), зіткнувшись з голкіпером своєї команди. Захисник отримав удар коліном в голову і нерухомо впав на газон. На щастя, найгіршого не трапилося. Постраждалий покидав поле на ношах, але зумів подати сигнал, що усвідомлює ситуацію.

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Пізніше стало відомо, що Аль-Шахрані буде проходити лікування в Німеччині. Наслідний принц Катару навіть дав власний літак, аби футболіста могли якомога швидше доправити у клініку. Наслідки зіткнення виявилися дуже серйозними. У Ясіра зламані щелепа та лицева кістка, вибиті кілька зубів та дуже сильний струс мозку.

Очевидно, що для Аль-Шахрані ЧС-2022 завершений. Натомість Саудівська Аравія після першого туру стала сенсаційним лідером групи С. Далі у команди Ерве Ренара матчі проти Польщі та Данії.

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