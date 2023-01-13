"Перед від'їздом Леандро на ЧС-2022 Брайтон хотів продовжити з ним контракт, але цього не сталося, оскільки ми не досягли угоди. Леандро також казав, що він готовий до наступного кроку. Після чемпіонату світу на тренуванні між Леандро та іншим гравцем сталася сварка через дурницю. З того часу тренер не розмовляв з Леандро, що явно не сприяє атмосфері і результативності гравця.

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Троссар був гравцем стартового складу у матчах проти Саутгемптона та Арсенала, але проти Евертона залишився на лаві запасних. Він навіть не вийшов на заміну – жодних пояснень. Напередодні матчу з Мідлсбро в Кубку Англії Леандро двічі повідомляв про проблеми з литковим м'язом. Саме тому він припинив тренування. Все це було узгоджено із медичним персоналом.

Від тренера з фізпідготовки Леандро дізнався, що потрібно тренуватися окремо. Минулого понеділка головний тренер принизив Троссара перед всією командою і дав зрозуміти, що більше не хоче його бачити. Це тренер, який не спілкувався безпосередньо зі своїм гравцем упродовж чотирьох тижнів. Це справді незрозуміло. Той тренер, який кілька разів вказував, що трансфер – найрозумніше рішення. Тому трансфер із Брайтона зараз вигідний обом сторонам", – написав Комхейр у соцмережах.

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