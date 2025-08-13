Футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло прокоментував поразку Динамо від Пафосу в кваліфікації ЛЧ (0:2).

"Всі по-різному вимикали телевізор. Хтось на п'ятнадцятій хвилині, хтось після другого пропущеного. Європейське приниження вболівальників Динамо Київ відбулося.

Заховайло поставив Динамо діагноз за підсумками поразки від Пафоса, назвавши дві головні помилки Шовковського

Розбирати гру і готовність гравців до Ліги чемпіонів немає сенсу. У такому стані, в якому знаходиться наш клуб, потрапляння в Лігу чемпіонів – велика авантюра. Клуб довго йшов до сьогоднішнього результату. Три роки відсутня трансферна політика. Ідея "витягнемо своїми вихованцями" – це чиста некомпетентність.

Потрібно набратися терпіння і чекати змін. Гравці, які одягають футболку з емблемою Динамо Київ, давно себе зжили. Вони вичавлені як лимон. У них немає ні мотивації, ні сил. Одним словом "поржавіли". Потрібно зрозуміти і пробачити.

Всім добра. Слава Україні", – написав Заховайло на своїй сторінці в Facebook.

Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши другий матч з Пафосом – кияни продовжать у кваліфікації ЛЄ