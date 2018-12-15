Приниження Реала в матчі з росіянами не обійшлось без скандалу – Перес готовий до радикальних рішень щодо зірок

Реал Мадрид ще ніколи не переживав подібної ганьби в єврокубках на рідному Сантьяго Бернабеу. Настав час серйозних змін, вважають іспанські ЗМІ.

"Ми звикаємо до поразок" – жахливий діагноз від керівництва Реала

Це мав бути звичайний будній вечір. Гра (як і складі Реала), що нагадує товариський матч, але зі ставкою на бажання себе проявити, яким мали горіти молодь та зірки, які випали з основи. А вийшло так, що чинні переможці Ліги чемпіонів увійшли в історію. Не з того боку, як звикли –зганьбились, як ніколи. Реал розгромно програв на Бернабеу вперше в історії єврокубків. "Ми починаємо звикати до поразок", – такими словами директори "королівського" клубу визначили в кулуарах невтішний діагноз нинішнього стану команди. Хоч ця поразка не вплинула на підсумкове місце ані Мадрида, ані його кривдника, її сприйняли з дуже важким серцем усі – від фанатів до найвищого керівництва.

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Ситуація поглиблюється новим внутрішніми протиріччями, зокрема, продовженням скандалу по лінії головний тренер vs. Іско. Сантьяго Соларі, який раніше відсунув іспанського півзахисника в запас і спровокував його надмірне обурення, 12-го грудня довірився своєму гравцеві. Однак Іско проводив настільки провальну зустріч, що наразився на гучний свист трибун, що хвилин 10 супроводжував кожен дотик м'яча.

Іско лається на фанатів і відмовляється від капітанства

Атакувальний хавбек знаходив навіть час на суперечки зі своїми вболівальниками. "Чого ви хочете. що таке? Сучі сини!" – кричав він, розмахуючи руками. Коли Марсело сходив з поля, він повинен був передати капітанську пов'язку саме Іско (вищі за статусом капітани – Рамос, Бензема, Варан, Начо і Модріч – були відсутні в цей момент), але той відмовився її прийняти, промовивши: "Віддай Карвахалю". Бразилець відверто зізнався після гри, що не зрозумів таких дій партнера, і це запустило нову хвилю дискусій про стосунки в роздягальні.

Іспанські ЗМІ жваво обговорювали поведінку Іско, але Marca стверджує, що насправді скандал роздувати невиправдано. Після Кубку Іспанії гравець домовився з Дані Карвахалем, який прийшов у Реал на декілька днів пізніше (саме "королівський" стаж є основою для визначення капітанів у команді), що наступного разу зречеться капітанства на його користь. Як би там не було, іспанські експерти (зокрема, колишній генеральний директор мадридців Хорхе Вальдано), не розуміють, чому Іско публічно ніяк не пояснив свої жести, які багато хто сприйняв як зневагу.

Іско як деякі динамівці

Один з провідних виконавців Реала тепер програє конкуренцію молодому Себальйосу та іншим партнерам. Як би Іско не фиркав у бік Соларі, тренер собі та йому не ворог. Факт показовий – він вийшов у стартовому складі лише 2 рази з 10-и матчів нового тренера (отримує 32% ігрового часу, хоча при Лопетегі мав аж 70%), та й то на найменш значимі ігри сезону. Іспанець чомусь розгубив ігрову форму і незабаром має всі шанси покинути "королівський" клуб. Його (а також Марсело і Бейла) проблема схожа з тим, що переживають деякі гравці київського Динамо, які думають, що їхнього класу все ще достатньо, щоб одною лівою обігрувати всіляких чехів (або в цьому випадку – росіян). Натомість талановита молодь готова давати від себе значно більше і покривати нестачу досвіду своїм бажанням, вмінням та енергією.

До останніх тижнів Реал і думати не хотів про трансфер Іско. Однак, якщо він не змінить свого ставлення до тренувань і нового наставника, неможливе стане реальним уже влітку 2019-го. Крім того, AS повідомляє, що екс-гравець Валенсії і Малаги перебуває не в найкращих стосунках не тільки з фанатами, а й з деякими партнерами, що не сприяє його психологічній рівновазі. А тут ще й розмови про зайві кілограми і ситуації, які розпалюють вогнище конфлікту.

Зірки розчарували керівництво Реала – негативні оцінки та страх відставки

Директорат мадридського клубу вже не шукає головних винуватців у тренерському штабі. Соларі заслужив їхню довіру, на відміну від гравців, які отримували стільки шансів і щоразу послідовно їх марнували. Неймовірні 8 поразок за 24 матчі сезону компенсовує той парадоксальний факт, що Реал продовжує зберігати непогані шанси на титули в усіх турнірах. Проте керівництво вже не приховує своїх негативних відчуттів та критичної оцінки стану "вершкових" зірок. Босів турбують не лише результати, а й відсутність переконливості, амбіцій і гри. Брак реакції на проблеми по ходу матчів з такими суперниками, як ЦСКА чи Ейбар, ставить під удар і гравців, і тренера, але останній свій кредит довіри ще не вичерпав.

Перес знайшов для Реала "нового Роналду", – Don Balon

Такі "галактичні" імена, як Іско, Бейл, Марсело, Кроос, Бензема, Варан і навіть Модріч опинились під шквалом критики у владних кабінетах Реала. Їхній стан оцінюють словом "виснаженість". Асенсіо останнім часом також усе більше розчаровує. Флорентіно Перес відчуває, що потрібно серйозно гримнути кулаком і готовий до кардинальних змін. Так недалеко і вибори президента програти, що ставалось у попередні 3 сезони, коли Мадрид настільки часто зазнавав поразок (нинішній бос ставав жертвою у 2006-му). Уже під час зимового трансферного вікна дії клубу можуть бути дуже рішучими. Цій команді необхідно повернути голод перемог і мотивацію, якої не вистачає навіть у великих матчах – тренерський штаб Соларі піддав холодному аудиту зіркові імена гравців, які занадто багато уваги приділяли індивідуальному, а замало командному.

Las últimas temporadas en las que el Real Madrid perdió 8 de sus 24 primeros partidos se produjo la dimisión de su presidente:



Ramón Mendoza (1995/96)

Florentino Pérez (2005/06)

Ramón Calderón (2008/09) pic.twitter.com/caarX0Rnrs — Real Gómez (@RealGomezRM) 13 грудня 2018 р.

Розгромна поразка від ЦСКА не вплинула на підсумкове місце Мадрида в групі, але дуже болюча тим, що сталась на Бернабеу і в рамках Ліги чемпіонів, де ці хлопці здавна почуваються "королями", а в останній грі байдуже ходили на полі та навіть не намагались битись. Це приниження і ляпас всім у клубі – від президента і фанатів, які вважють ЛЧ священним для себе турніром, до гравців та адміністраторів. Після такого комусь із зірок знадобиться заслання на лаву запасних чи глибший резерв, комусь – збільшення конкуренції через придбання нових класних виконавців, а хтось може витягнути квиток на трансфер без повернення назад.

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