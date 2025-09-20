Жирона зазнала розгрому від Леванте (0:4) у п'ятому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Віктор Циганков не брав участі у матчі, оскільки досі заліковує травму, Владислав Крапивцов просидів у запасі, а ось Владислав Ванат вийшов у старті.

Ванат пережив жахіття у дебюті на Монтіліві – Жирона удев'ятьох зазнала приниження, українець майже не торкався м'яча

Утім, для Жирони гра з Леванте обернулася жахіттям. Акселю Вітселю знадобилося 30 хвилин, щоб отримати дві жовті картки і покинути поле. "Червоно-білі" пропустили вперше на 43 хвилині. Навіс у штрафний майданчик замкнув Ейонг. По перерві Альварес забив зі штрафного прямим ударом, а перед цим вилучили ще й Рейса у Жирони. До фінального свистка Гассаніга ще двічі пропускав.