Приниження Гвардіоли, знецінення інтуїції Венгера та знущання з партнерів – деталі життєпису Ібрагімовіча
"Футбол 24" згадав найяскравіші моменти в кар'єрі Златана Ібрагімовича. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.
Харизма сучасного футболу, що завжди йшла поперек системи. Златан Ібрагімовіч – гравець, який не визнавав авторитетів – ні під час блискучої кар’єри, ні після її завершення.
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Попри те, що його епоха збіглася з домінуванням Мессі та Роналду, Златан залишив яскравий слід в історії гри. Він став тією винятковою фігурою, яка не просто виживала у часи великих, а претендувала на місце серед найкращих. Детальніше про його кар’єру та життєвий шлях – у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".
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