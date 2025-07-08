Харизма сучасного футболу, що завжди йшла поперек системи. Златан Ібрагімовіч – гравець, який не визнавав авторитетів – ні під час блискучої кар’єри, ні після її завершення.

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Попри те, що його епоха збіглася з домінуванням Мессі та Роналду, Златан залишив яскравий слід в історії гри. Він став тією винятковою фігурою, яка не просто виживала у часи великих, а претендувала на місце серед найкращих. Детальніше про його кар’єру та життєвий шлях – у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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