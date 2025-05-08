"Прийнято вважати, що в цьому сезоні в Роми є герой (Міле Свілар) та антигерой (Артем Довбик). Українець, який зараз завершує свій перший сезон у "джаллороссі", завжди опиняється в центрі коментарів, здебільшого критичного характеру, як з боку вболівальників, так і з боку журналістів. Раньєрі неодноразово говорив, що йому ще є над чим удосконалюватися; коли люди говорять про українця, вони завжди кривляться.

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Життя ускладнюється, коли ти нападник у команді, для якої перемоги з рахунком 1:0 – це візитівка. Якщо ви нападник і футболіст, як Довбик, ваші виступи оцінюються за тим, забиваєте ви голи чи ні. Середнього варіанту не існує.

Голи бувають різними. Одна справа зробити хет-трик за рахунку 2:0, і зовсім інша – забити переможний гол або гол, який відкриває або зрівнює рахунок у матчі. У цьому Довбик, маючи ті самі показники, що й Лаутаро Мартінес або Лукаку, забив більше, ніж Кастельянос і Влахович. Він забивав переможні м'ячі у ворота Дженоа, Монци, Удінезе, Комо, Кальярі, Лечче та Фіорентини.

Якщо порахувати, то голи Довбика виявилися вирішальними і принесли Ромі близько 20 очок у турнірній таблиці. Лише два його м'ячі – проти Верони і Парми – були "порожніми" і не впливали на результат.

Майбутнє Довбика ще не визначено, і немає сумнівів, що багато 1:0 могли б перетворитися на 2/3:0, якби Довбик був точнішим біля воріт. Але ігнорувати його результативність – так само неправильно", – написав у своїй колонці журналіст Voce Giallorossa Лука Д'Алессандро.

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