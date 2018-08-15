Приндета перейшов у СКА-Хабаровськ

Український захисник Віталій Приндета продовжить кар'єру в Росії.

СКА-Хабаровськ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з Віталієм Приндетою.

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Повідомляться, що українець буде виступати за російський клуб під 18-м номером.

"Мій агент запропонував такий варіант, і я із задоволенням погодився. Я стежив за російською Прем'єр-лігою, тому знав про команду СКА-Хабаровськ. Вважаю, що тут команда Прем'єр-ліги, і вона повинна грати в Прем'єр-лізі. І я сподіваюся, що допоможу хлопцям вирішити завдання.

Дуже сподобалось місто. Привітні люди тут, та й в команді колектив хороший. Сподіваюся, що вийдемо в Прем'єр-лігу в цьому сезоні", – розповів Приндета прес-службі хабаровського клубу.

До слова, раніше повідомлялось, що Приндета знаходиться на перегляді в ФК Львів.

Віталій Приндета грав за Волинь і грецький Платаніас, а останньою його командою була Ламія, за яку 25-річний футболіст провів 4 матчі за 4 місяці.