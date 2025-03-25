Попри комфортний рахунок в іспанській Мурсії (3:1), національна збірна України не змогла підвищити свій клас в рамках Ліги Націй, поступившись бельгійцям за сумою двох матчів 3:4. З оголошеного складу перед поєдинком стало зрозуміло, що Ребров у Генку збирається відстоювати результат, а "синьо-жовті" сидітимуть у низькому блоці з п’ятьма оборонцями. Відбиватися вдавалося півтора тайму, поки після слоту з трьох замін українці не посипалися і протягом 14 хвилин не пропустили тричі – 0:3.

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Ця поразка за болючістю і за очікуваннями після першої успішної гри нагадала протистояння з французами в матчах плей-офф за право зіграти на ЧС-2014 у Бразилії.

До слова, саме французи – наші майбутні суперники в рамках відбору на чемпіонат світу 2026. Два інших суперники групового етапу – Азербайджан та Ісландія. Перший поєдинок відбудеться 5 вересня. На правах господарів зустрінемося з французами. Детальніше про це та інше у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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