Прімера. Заочне протистояння грандів

Чемпіонат Іспанії вже набрав оберти і впродовж тижня продемонструє нам декілька цікавих матчів. Зокрема, інтрига за чемпіонський титул буде підігріта двома поєдинками за участю Реала та Барселони.

Підопічні Зінедіна Зідана в 31-му турі проведуть домашню зустріч із аутсайдером першості Мальоркою, яка намагатиметься покращити своє турнірне становище. А каталонці після нічиєї з Севільєю зустрінуться з одним зі своїх принципових суперників – Атлетіком. Як можуть завершитися ці зустрічі, аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Барселона – Атлетік : команди заб’ють менше трьох м’ячів (ТМ 3).

Коефіцієнт 1.9

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

Барселона переможе – 1.3

Барселона ІТБ 1.5 – 1.4

Барселона виграє другий тайм – 1.6

Тотал менше 3 голів – 1.9

Нічия в першому таймі – 2.7

Перемога Барселони в один м’яч – 3.7

Форма команд

Серія Барси з трьох перемог поспіль обірвалася в Севільї (0:0). Кіке Сетьєн заявив, що Реал також ще втрачатиме очки. Натомість Піке впевнений, що мадридців тягтимуть судді, вони все виграватимуть і тепер не все залежить від Барси.

У цьому сезоні на Камп Ноу Мессі і компанія грають впевнено – 14 перемог в 15 матчах. Вдома каталонці не зуміли обіграти лише Реал (0:0).

Атлетік вже 5 матчів не програє в Ла Лізі – 3 перемоги і 2 нічиї. Після поновлення чемпіонату Атлетік двічі зіграв внічию – вдома 1:1 з Атлетіко і на виїзді 2:2 з Ейбаром. В останньому турі команда Гаїски Гарітано обіграла вдома Бетіс (1:0) і піднялася на 9-е місце. До речі, з тренером продовжили контракт до 30 червня 2021 року.

Статистика зустрічей

У клубів складні стосунки. Нагадаю, ворожнеча триває з 80-х, коли Марадоні показово зламали ногу і команди влаштовували епічні бійки. З останніх 10 матчів каталонці виграли лише 5, 3 перемоги у Атлетіка і 2 нічиї. Барселона не може обіграти басків 4-му матчі поспіль, з березня 2018-го. Протягом цієї серії Більбао двічі зіграв внічию в минулому сезоні (1:1 і 0:0) і двічі переміг в цьому сезоні.

Атлетік обіграв Барсу в стартовому турі Ла Ліги (1:0). А в лютому 2020-го баски вибили Барселону у чвертьфіналі Кубка Іспанії (1:0).

Прогноз

Думаю, Барселона в цьому матчі повинна комфортно перемагати. Такий результат прогнозують і аналітики Parimatch. Попередні досягнення Атлетіка не гратимуть ролі, їхній футбол буде ефективним до першого пропущеного м’яча. Каталонці матимуть велику перевагу у володінні м’ячем, але моментів і голів буде небагато.

Прогноз на матч Реал – Мальорка : мадридці переможуть.

Коефіцієнт – 1.7

Варто розглянути такі варіанти для ставки:

Фора на Реал (-2) – 1.7

Суха перемога мадридців – 1.8

В матчі буде забито 3 або менше м’ячів – 1.9

Господарі переможуть в обох таймах – 2

Форма команд

Реал не тільки підходить до поєдинку в гарному фізичному та психологічному стані, але ще й повернув собі першу сходинку – каталонці в останньому поєдинку зазнали невдачі, чим підопічні Зінедіна Зідана і скористалися.

Якщо до вимушеної паузи команда дуже часто втрачала очки, то в трьох останніх поєдинках після відновлення сезону в Прімері – перемагала. Мадридці беруть ініціативу у свої руки і зазвичай відкривають рахунок у матчі. Поєдинки за участю Реала – досить результативні: 3-4 м’ячі мінімум.

Мальорку можна сміливо назвати найгіршою командою чемпіонату після його відновлення. Після трьох зіграних турів набрала лише одне очко. А за показником пропущених м’ячів Мальорка взагалі є найгіршою в чемпіонаті: 50 голів за 30 турів, більше півтора м’яча за гру.

Статистика зустрічей

Реал має очевидну перевагу над аутсайдером першості. Прогноз аналітиків Parimatch це також підтверджує. Мадридська команда дуже часто перемагає Мальорку і нерідко – із перевагою у 2-3 м’ячі. Саме так було в останньому домашньому матчі, коли Реал не відчув супротиву з боку суперника – 5:2. От тільки саме підопічні Вісенте Морено востаннє перемагали в очному протистоянні із Реалом – мінімальна перемога 1:0.

Прогноз

Підопічні Зідана – безумовні претенденти на здобуття перемоги у зустрічі із Мальоркою. Вважаю, щось дійсно мусить піти не по сценарію, щоб мадридці втратили перемогу.