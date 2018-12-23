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Примарний матч Мітроглу: жоден футболіст за щонайменше 10 років не торкався м'яча рідше

15:13 726 Читать на русском
Примарний матч Мітроглу: жоден футболіст за щонайменше 10 років не торкався м'яча рідше
Мітроглу та його примарний матч

Нападник Марселя Костас Мітроглу провів один з найбільш дивних матчів у сучасному футболі.

Грецький форвард з'явився у стартовому складі Марселя на матч 19 туру Ліги 1 проти Анже та провів дуже дивні 45 хвилин. Мітроглу був замінений у перерві, зробивши три дотики до м'яча за весь перший тайм.

Адуріс виконав дивовижний пенальті, пошивши в дурні голкіпера та весь стадіон

Враховуючи те, що 30-річний форвард розігрував сферу на 1-й хвилині у центральному колі, то зі сферою він пересікався лише двічі.

Після гри європейські ЗМІ писали, що Костас провів примарний поєдинок, а статистичний портал Opta навіть не зумів пригадати, коли востаннє щось схоже траплялось у топ-5 лігах. Принаймні, починаючи з сезону 2006/07 жоден футболіст не торкася м'яча рідше.

Франція19 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Марсель: Субота 22 грудня 2018

Анже
Матч завершено
1 : 1
Марсель
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Франція Костас Мітроглу Костас Мітроглу Марсель Марсель Анже - Марсель
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