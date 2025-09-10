У віці 41 року у власному будинку в Сеграті помер екс-президент Палермо Пол Баккальїні, більш відомий як Єна. Як інформує GdS, імовірно, він покінчив життя самогубством. Це – головна версія слідчих. Розтин, призначений на найближчі години, розвіє всі сумніви.

Трагедія в культовому клубі: гравець загинув після втрати свідомості під час тренування

Баккалліні було 41 рік, і він здобув популярність у 2017 році, коли розпочав тривалі і суперечливі переговори про купівлю Палермо. Президент Палермо Мауріціо Дзампаріні несподівано для всіх представив його пресі як свого наступника на посаді глави клубу "розанеро".

Після традиційних рукостискань і посмішок Дзампаріні оголосив про підписання попереднього договору про передачу права власності, який мав бути оформлений протягом наступних місяців.

Де-факто Баккальїні став президентом клубу, але не де-юре. Однак місяці минали, а підписи так і не були отримані. У липні Дзампаріні офіційно відхилив пропозицію, яка офіційно закріпила б угоду, через "відсутність достатнього фінансового забезпечення", а сам Баккальїні пішов з посади президента клубу, що викликало чимало сумнівів щодо його реальних фінансових можливостей.

Згодом Дзампаріні пояснив, що "Баккальїні хотів придбати Палермо за 20 мільйонів євро в розстрочку", і що "за ним нічого не було". Це була велика ілюзія для жителів Палермо, яким вже було обіцяно майбутнє, повне перемог і успіхів. І вони вітали його з транспарантом на стадіоні: "Ласкаво просимо, Поле, запалимо наші кольори".

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?