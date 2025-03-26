Країна-агресор продовжує нагадувати всьому світу, що вони терористи. Цього разу РФ знову завдала удару по мирній інфраструктурі в Харкові – під удар потрапило футбольне поле.

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Очевидці повідомили, що це сталося зовсім поруч з ареною ОСК Металіст, на якій багато матчів зіграв однойменний клуб. Про це пише Telegram-канал Типове ХТЗ, додаючи моторошні кадри з місця подій. На цей удар вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Відео дивіться за посиланням.

Нагадаємо, що за 3 роки повномасштабної війни РФ завдала численних ударів по мирній інфраструктурі України, зокрема і футбольним аренам. Так в Чернігові був повністю зруйнований стадіон Імені Юрія Гагаріна – арена, на якому грала свої матчі місцева Десна. Згодом клуб був вимушений призупинити діяльність через близькість міста до кордону з РФ.

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