"Прикро за інтригу": екс-арбітр ФІФА оцінив вилучення лідера Ворскли у матчі з Шахтарем
Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар висловився щодо одного з ключових епізодів поєдинку Ворскли і Шахтаря (0:2) – другої жовтої картки Олів'є Тіллю.
"Сергій Бойко відсудив нормально. Претензії не до арбітра, а до гравця Ворскли, який, усвідомлюючи, що вже має жовту карточку, зіграв недбало. Відпустив м'яч і бачив, що воротар постелився на газоні у намаганні накрити м'яч.
Ворскла – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу
Олів'є Тілль же пішов у підкат "про всяк випадок". Врізався у Трубіна, за що й отримав друге попередження. Прикро за інтригу, бо у рівних складах Ворскла нічим не поступалася Шахтарю", – цитує Ступара UA-Футбол.
Зауважимо, після вилучення люксембурзького хавбека "гірники" зуміли забити двічі зусиллями Тете і Соломона та виграли цю дуель.
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Відео епізоду з вилученням: