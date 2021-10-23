Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар висловився щодо одного з ключових епізодів поєдинку Ворскли і Шахтаря (0:2) – другої жовтої картки Олів'є Тіллю.

"Сергій Бойко відсудив нормально. Претензії не до арбітра, а до гравця Ворскли, який, усвідомлюючи, що вже має жовту карточку, зіграв недбало. Відпустив м'яч і бачив, що воротар постелився на газоні у намаганні накрити м'яч.

Ворскла – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Олів'є Тілль же пішов у підкат "про всяк випадок". Врізався у Трубіна, за що й отримав друге попередження. Прикро за інтригу, бо у рівних складах Ворскла нічим не поступалася Шахтарю", – цитує Ступара UA-Футбол.

Зауважимо, після вилучення люксембурзького хавбека "гірники" зуміли забити двічі зусиллями Тете і Соломона та виграли цю дуель.

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Відео епізоду з вилученням: