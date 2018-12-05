"Прикро, якщо він переїде у Київ": Левченко вважає, що Соль заслуговує грати у більш сильному клубі, ніж Динамо

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко поділився думками щодо можливого переходу в Динамо форварда Віллем ІІ Франа Соля.

"Було б дуже шкода, якщо Фран Соль перейде у Динамо. Гадаю, він здатен виступати в кращій конкуренції. Але це було б здорово для Динамо", – написав Левченко у Twitter.

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Сьогодні з'явилась інформація, що на трансфері Соля нібито наполягає особисто тренер киян Олександр Хацкевич. До слова, Фран пообіцяв Віллему, що продовжить контракт на рік, щоб його нинішній клуб зміг заробити на трансфері. Повідомляється, що Динамо може придбати нападника за 5 млн євро.

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