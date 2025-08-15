– Важкий матч для вас, поразка. Ви вважаєте, заслужено?

– Я думаю, що якщо брати в цілому два матчі, то, напевно, більше заслужили. Але це футбол. І це за те, що ми його любимо, його люблять вболівальники, його люблять всі. Тому інколи він тебе, можна сказати, карає. Дуже прикро, що ми покидаємо Лігу Європи.

Вилучення Очеретька та Турана у відеоогляді матчу ЛЄ Шахтар – Панатінаїкос – 0:0 (3:4 – пен.)

– Сьогодні два вилучення, зокрема головного тренера. Що взагалі тренерський штаб вам сказав після цієї поразки в роздягальні?

– Містер сказав, що він нами пишається, і нам треба вже дивитись далі на наступний матч. У нас дуже важливий матч у чемпіонаті, будемо робити висновки і рухатись далі.

– Сьогодні також була вагома підтримка українських вболівальників. Наступна гра вже за тиждень. Що можете їм сказати після такої дуже прикрої поразки?

– Хочеться, перш за все, сказати їм велике дякую за те, що вони приходять на стадіон, вболівають. Ми завжди відчуваємо їхню підтримку, тому хочеться, щоб якомога більше їх було на наступному матчі на стадіоні. Ми дуже їх будемо чекати. Для нас дуже-дуже важлива їхня підтримка, – цитує Бондаря Tribuna.

Нагадаємо, що Шахтар вилетів після поразки Панатінаїкосу в Лігу конференцій, де гратиме зі Серветтом.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті