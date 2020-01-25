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Прикро, що Холанд скидає оберти, – Буркі з гумором прокоментував бомбардирські подвиги норвежця

09:50 712 Читать на русском
Прикро, що Холанд скидає оберти, – Буркі з гумором прокоментував бомбардирські подвиги норвежця
Ерлінг Холанд / Getty Images

Голкіпер дортмундської Борусії Роман Буркі поділився думками щодо впевненого старту Ерлінга Холанда у чемпіонаті Німеччини.

1’ Рафаел Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
77’ Ерлінг Холанд
87’ Ерлінг Холанд
 
Марк Ут 65’
1’ Рафаел Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
65’ Марк Ут
77’ Ерлінг Холанд
87’ Ерлінг Холанд

"Шкода, що він скидає оберти. Спочатку три голи, а тепер лише два.

Чергові голи Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 5:1

Я сподіваюся, що в наступному матчі він не обмежиться одним голом. А насправді – жарти у бік, він чудовий хлопець. У Холанда є все, щоб досягти вершини", – наводить слова Буркі DAZN.

Нагадаємо, у матчах проти Аугсбурга (5:3) і Кельна (5:1) норвежець виходив на заміну, однак це не завадило йому відвантажити у ворота суперників 5 м'ячів.

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Чергові голи Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 5:1
00:43
2014
Теги
Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - Кельн Роман Буркі Роман Буркі Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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