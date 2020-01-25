Прикро, що Холанд скидає оберти, – Буркі з гумором прокоментував бомбардирські подвиги норвежця

Овертайм — 13:00 29
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Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"
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Соломон вилетів на тривалий термін – хавбек не допоможе у дуелі з БенфікоюУкраїна — 10:59 642
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Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати ЄвроАнглія — 08:00 4709
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Динамо – Хайдук: перша поразка в 2020 році заслужена – провальна гра, дивні тренерські рішення, "вижив" мало хто з киянУкраїна — 24 січ 16937
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Соломон зазнав рецидиву травми і ризикує пропустити матчі проти БенфікиУкраїна — 24 січ 903