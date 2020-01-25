Прикро, що Холанд скидає оберти, – Буркі з гумором прокоментував бомбардирські подвиги норвежця

Голкіпер дортмундської Борусії Роман Буркі поділився думками щодо впевненого старту Ерлінга Холанда у чемпіонаті Німеччини.

"Шкода, що він скидає оберти. Спочатку три голи, а тепер лише два.

Чергові голи Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 5:1

Я сподіваюся, що в наступному матчі він не обмежиться одним голом. А насправді – жарти у бік, він чудовий хлопець. У Холанда є все, щоб досягти вершини", – наводить слова Буркі DAZN.

Нагадаємо, у матчах проти Аугсбурга (5:3) і Кельна (5:1) норвежець виходив на заміну, однак це не завадило йому відвантажити у ворота суперників 5 м'ячів.

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