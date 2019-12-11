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Прикро, що Хачеріді до кінця себе не реалізував, – Левченко

18:52 458 Читать на русском
Прикро, що Хачеріді до кінця себе не реалізував, – Левченко
Євген Хачеріді / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив кар'єру Євгена Хачеріді, який нещодавно підписав контракт з Динамо Брест.

"Мені щиро прикро, що Женя Хачеріді, у зв'язку з різними причинами, так до кінця себе і не реалізував. Футбол нещадний. Утриматися на вершині дуже складно, а шлях донизу дуже неприємний", – написав Левченко у твіттері.

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Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що Динамо Брест планує припинити співпрацю з Хачеріді та спортивним директором Сергієм Ковальчуком, який запрошував українця у клуб. Щоправда, сам футболіст спростував цю інформацію. Його угода з чемпіоном Білорусі набуде чинності з 1 січня.

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Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Білорусь Євген Левченко Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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