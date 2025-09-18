Копенгаген і Байєр зіграли внічию (2:2) у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Кризовий Байєр врятував нічию в гостьовому матчі з Копенгагеном. Датчани двічі виходили вперед у ході зустрічі, причому вдруге – на 86-й хвилині завдяки голу Роберта Сілви. Цей гол був цілком заслуженим – раніше Копенгаген весь другий тайм "провисів" на воротах Байєра, змушуючи Флеккена крутитися як білка в колесі.

Черговий шедевр Грімальдо не врятував Байєр від втрати очок у Копенгагені, Брюгге розтрощив Монако

Однак на 90+1-й хвилині Ечеверрі енергійно прорвався до центру і потужним навісом змусив Хацидіакоса відправити м'яч у власні ворота. Так "фармацевти", відбиваючись цілий другий тайм, врятувалися від поразки.