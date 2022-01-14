Голів довелося чекати аж до середини другого тайму. Атлетіко відкрив рахунок завдяки нещасному випадку. Після подачі кутового Феліш поцілив у стійку, м'яч відлетів у спину Сімону, від якої по-зрадницьки таки закотився у ворота.

Атлетік оформив камбек з Атлетіко після гола у власні ворота і став другим фіналістом Суперкубка Іспанії

Атлетік здійснив повний камбек за 4 хвилини, вдало виконавши власні стандарти. Єрай замкнув подачу з кутового, а крапку поставив молодший Вільямс, якому вдався чудовий удар з підбору. 1:2 – баски на характері вирвали путівку у фінал, де зустрінуться з Реалом.