Прикрий автогол і "стандартний" камбек у відеоогляді матчу Атлетіко – Атлетік – 1:2
10:33 - Читать на русском
Атлетіко поступився Атлетіку у другому півфіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
62’ Унаї Сімон
90+3’ Хосе Хіменес
Єрай Альварес 77’
Іньякі Вільямс 81’
62’ Унаї Сімон
77’ Єрай Альварес
81’ Іньякі Вільямс
90+3’ Хосе Хіменес
Голів довелося чекати аж до середини другого тайму. Атлетіко відкрив рахунок завдяки нещасному випадку. Після подачі кутового Феліш поцілив у стійку, м'яч відлетів у спину Сімону, від якої по-зрадницьки таки закотився у ворота.
Атлетік оформив камбек з Атлетіко після гола у власні ворота і став другим фіналістом Суперкубка Іспанії
Атлетік здійснив повний камбек за 4 хвилини, вдало виконавши власні стандарти. Єрай замкнув подачу з кутового, а крапку поставив молодший Вільямс, якому вдався чудовий удар з підбору. 1:2 – баски на характері вирвали путівку у фінал, де зустрінуться з Реалом.
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