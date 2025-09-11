"У нас була можливість поговорити з гравцем. Це прикра ситуація. Сумно, але я бачу, як він з нею справляється. Найголовніше, що його сім'я в безпеці, і водночас він радий бути з нами. Як я вже сказав, сьогодні він все ще відновлюється після обох матчів за Україну і поїздки. Але він вже провів перший короткий контакт з товаришами по команді.

У дружини Судакова є вагома причина залишатися в Україні – в її будинок влучила російська ракета

Крім своїх якостей, він може грати на різних позиціях. Він часто грав на флангах, як другий півзахисник, у більш висунутій лінії, позаду нападника, а в збірній – і на флангах. Він – гравець, який запропонує нам безліч рішень; той рівень майстерності, яким він володіє, завжди затребуваний", – цитує Лаже MaisFutebol.

Судаков ніби народився заново: Бенфіка наважилася на революцію – нереальний трансфер з прицілом на ЛЧ