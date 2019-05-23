Прикарпаття програло Бразі в міжнародному товариському матчі

Івано-франківське Прикарпаття на домашньому стадіоні провело спаринг із португальською Брагою.

"Зброярі" здолали клуб української Першої ліги з рахунком 2:1.

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Делегація Браги прибула до Івано-Франківська ще 21 травня. Португальці взяли участь у кількох публічних заходах в обласному центрі, зокрема, провели відкрите тренування на стадіоні Рух напередодні.

Український Івано-Франківськ і португальська Брага є містами-побратимами й почали співпрацювати в 2016 році.

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