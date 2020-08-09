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Прикарпаття повідомило про виявлений коронавірус у одного з гравців

08:50 - Читать на русском
Прикарпаття повідомило про виявлений коронавірус у одного з гравців
Гравці Прикарпаття / Сайт клубу

Чергове тестування на COVID-19 принесло невтішні результати для Прикарпаття.

Тест одного з гравців виявився позитивним, інформує офіційний сайт іванофранківського клубу.

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Прізвище хворого не уточнюється. Гравець не відчуває жодних серйозних симптомів, однак з 4 серпня перебуває на двотижневій самоізоляції у себе вдома. Результати тестів всіх інших членів команди та персоналу були негативними.

Додамо, що 11 серпня Прикарпаття повинне зіграти матч останнього туру Першої ліги – виїзд до Гірника-Спорт.

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Теги
Перша ліга Прикарпаття Прикарпаття коронавірус
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