Прикарпаття повідомило про виявлений коронавірус у одного з гравців

Тест одного з гравців виявився позитивним, інформує офіційний сайт іванофранківського клубу.

МФК Металург не зможе виїхати на матч проти Руха – поєдинок має значення у боротьбі за виживання та вихід в УПЛ

Прізвище хворого не уточнюється. Гравець не відчуває жодних серйозних симптомів, однак з 4 серпня перебуває на двотижневій самоізоляції у себе вдома. Результати тестів всіх інших членів команди та персоналу були негативними.

Додамо, що 11 серпня Прикарпаття повинне зіграти матч останнього туру Першої ліги – виїзд до Гірника-Спорт.

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