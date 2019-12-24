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Прикарпаття попрощалося з 7-ма гравцями – серед них колишні лідери команди

11:00 1207 Читать на русском
Прикарпаття попрощалося з 7-ма гравцями – серед них колишні лідери команди
Прикарпаття прощається з лідерами / офіційний сайт клубу

Івано-франківське Прикарпаття оголосило про відхід кількох виконавців. Усі покинули клуб на правах вільних агентів.

Одразу п'ятеро ветеранів Прикарпаття покинули клуб. Їхні контракти завершилися, а нових угод керівництво вирішило не пропонувати, інформує офіційний сайт клубу.

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Нападник Ігор Худоб'як (88 матчів, 49 голів), півзахисник Володимир Боришкевич (79 матчів, 12 голів), захисник Віктор Яневич (1 гол у 53-х поєдинках), захисник Петро Ковальчук (39 матчів, 3 голи), захисник Віктор Данищук (44 поєдинки), – всі вони більше не є гравцями Прикарпаття. Також покинули клуб два молоді гравці – Василь Стеф'юк та Олександр Солдатенко.

Після 19-ти турів Першої ліги Прикарпаття посідає 11 місце.

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