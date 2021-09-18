Прикарпаття на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з захисником Миколою Квасним.

Сирота міг опинитися в МЛС – Динамо не влаштувала сума трансферу

26-річний оборонець перебрався в команду Олега Рипана на правах вільного агента. Угода з івано-франківцями розрахована до завершення сезону 2021/22. До слова, уродженець м. Долина Івано-Франківської області вже виступав за Прикарпаття у сезоні 2018/19.

Нагадаємо, професіональну кар'єру Квасний розпочав у 2012 році у київському Арсеналі. В УПЛ дебютував у жовтні 2015-го у складі Ворскли у матчі проти Динамо. Встиг пограти також за Таврію, Суми та Львів. Останньою командою Квасного був Інгулець, який він покинув у липні 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Перша ліга: Полісся закріпилось у трійці лідерів завдяки перемозі над Прикарпаттям, Оболонь залишилась серед лідерів