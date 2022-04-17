Безпрецедентний випадок стався в Івано-Франківську. Майже весь колектив з Першої ліги пішов захищати Україну від росіян.

Одразу 14 футболістів Прикарпаття, а також тренери клубу склали присягу на вірність українському народові й вступили до лав Збройних сил, інформує Футбол News.

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Півзахисник Василь Цюцюра прокоментував рішення команди: "Був страх не те що служити, був страх не заважати, бо тут професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професіональну команду футболіста з району, він лише заважатиме. Це так само, як взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Саме це трохи стримувало – не бути тягарем.

Але коли нам військовий комісар пояснив, що нас будуть поступово готувати, дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, то ми ухвалили рішення вступити в ЗСУ. Нас вже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Потроху несемо службу".

До слова, Прикарпаття завершило осінню частину сезону Першої ліги у середині турнірної таблиці (7 сходинка). Весною кампанія не відновилась через нахабне повномасштабне вторгнення росіян.

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