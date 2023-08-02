Прикарпаття та Карпати зійдуться в поєдинку 1/64 фіналу Кубка України. Матч можна буде переглянути в цій новині на "Футбол 24".

Матч Прикарпаття – Карпати розпочнеться о 15:00. Гра відбудеться на стадіоні Рух в Івано-Франківську. Де дивитися Прикарпаття – Карпати? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал Прикарпаття.

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Нагадаємо, Карпати розпочали сезон Першої ліги мінімальною перемогою над Хустом. Минулий сезон "зелено-білі" під керівництвом Андрія Тлумака завершили лише на п'ятому місці.

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