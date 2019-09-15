Приходив у Динамо з метою працювати з першою командою, – Гомес розповів, чому не залишився у Києві

Головний тренер донецького Олімпіка Вісенте Гомес відверто розповів про стан своїх справ у Динамо після відставки Олександра Хацкевича.

"Чому не залишився у штабі Михайличенка після відставки Хацкевича? Коли підписуєш контракт з клубом, то єдине, чого ти хочеш, це добре виконувати свою роботу. А оскільки результати були не такими хорошими – керівництво клубу змінило тренера. Мені повідомили, що я не зможу працювати з першою командою і запропонували інші посади у клубі. Але ці пропозиції мені не підійшли, тому ми вирішили розірвати контракт.

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Не знаю, чому не залишився у штабі Михайличенка. Клуб мені просто повідомив, що я не можу працювати з першою командою і все. Мені запропонували працювати на інших посадах. Але я прийшов у Динамо з іншою метою – хотів працювати з першою командою. Тому відхилив усі пропозиції клубу. Але хочу наголосити, що ми розірвали контракт за згодою сторін і розійшлися друзями", – розповів Гомес сайту Динамоманія.

Нагадаємо, іспанець підписав контракт з донецьким Олімпіком до кінця сезону. З червня цього року він працював асистентом Олександра Хацкевича, але пішов з Динамо після відставки білоруського тренера. Раніше Гомес тренував молодіжку киян і допомагав Сергію Реброву у першій команді Динамо. Разом з українцем працював в Аль-Ахлі, потім з Раулем Ріанчо в Спартаку.

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