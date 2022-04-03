Головний тренер Роми Жозе Моурінью не втомлюється воювати з пресою після повернення в Італію.

"Я чекав від тебе набагато різкішого питання (журналіст запитав про ефективність схеми з 3 захисниками – прим. Футбол 24).

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Я чув тебе вчора по радіо, і ти був набагато агресивнішим, набагато критичнішим, набагато жорсткішим. Я не очікував такого простого питання зараз. Тому я приходжу до висновку, що ти суперагресивний та супержорсткий на радіо, а потім приходиш сюди і обсираєшся переді мною", – заявив Моурінью на прес-конференції.

Тренерські успіхи Особливого значно скромніші – поки Рома йде на шостому місці Серії А, яке означає ще один сезон у Лізі конференцій.

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