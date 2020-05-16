"Приходиш – там таблетки": російський футболіст – про методи Яковенка

Екс-півзахисник Кубані Андрій Топчу пригадав співпрацю з українським наставником Павлом Яковенком.

"На зборах набрав сім кілограмів. Ось така була фармпідтримка. Звичайно, намагалися не брати таблетки. Отримували їх, йшли в кімнату, викидали. Хоча без вітамінів доводилося ще важче при колосальних навантаженнях. Лікарі побачили цю справу і завели іменні стаканчики з лейкопластиром і прізвищем на ньому.

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Приходиш – там таблетки. Випив, помічник тренера тобі в рот зазирнув, переконався, – вільний. Колись хотіли змити в унітаз, а вони не змиваються. Прилипли до сантехніки, навіть йоржиком не віддереш. Уявляєте, що у нас у шлунках відбувалося? Бігали як бройлерні курчата, гора м'язів.

Тренери, думаю, розуміли, що роблять. До нас які питання? Є контракт, там написано: виконувати всі вказівки. Не подобається – до побачення. Як відчував себе, коли перестав пити таблетки? На іспанському зборі було відчуття, що на ногах гирі. М'язи не витримували, горіли. Повинно відкриватися друге дихання, ти ж тренована людина, – а ноги втомилися. Тому що не було колишнього підживлення. Що пив – не питав", – цитує Топчу "Матч ТВ".

Нагадаємо, Яковенко очолив Кубань у 2006 році і вивів її у Прем'єр-лігу.

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