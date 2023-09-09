"Приголомшливий результат для нас. Англія – одна з найкращих команд світу. Ми знали, що буде важко і нам доведеться багато захищатися. Загалом, ми виступили добре. Звичайно, ми могли б грати краще, але проти такої збірної Англії важко.

Україна – Англія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Мій гол? Дивовижна командна гра на правому фланзі. Я намагався бути в тому місці, де я повинен був бути. Мені трохи пощастило. Атмосфера була неймовірною. Відчувалося, що ми грали вдома. Величезна подяка за всю підтримку людям, які сьогодні тут з нами, і тим, хто дивився нас вдома. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо грати вдома.

Спілкування з гравцями збірної Англії? Вони мої друзі. З деякими з них я грав раніше, з деякими граю зараз, а також граю проти деяких із них, всі вони дивовижні люди і футболісти", – наводить слова Зінченка BBC.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з грізною Англією (1:1) – на гол Зінченка ще до перерви результативно відповів Кайл Вокер.

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