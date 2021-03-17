Бразильський захисник "гірників" Додо впевнений, що ще нічого не втрачено.

"Зараз ми знаємо Рому набагато краще, тому спробуємо скористатися цим з перших хвилин гри і спробуємо забити швидкий м'яч.

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Знаємо, що нам буде складно пройти далі, але немає нічого неможливого. Відразу пригадую камбек Барселони в матчі проти ПСЖ у 2017 році. Вони програли 4:0, а потім забили 6 голів і пройшли далі. Це доводить, що все можливо. Потрібно просто дочекатися правильного моменту.

Каштру сказав, що ми повинні перемогти в обох таймах. Завтра для нас буде фактично два матчі. Нічого не втрачено, все залежить від нас", – сказав Додо у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський без глядачів. Початок зустрічі о 19:55.

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