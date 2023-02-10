Минуло вже 2 місяці з моменту чвертьфіналу ЧС-2022 між Аргентиною та Нідерландами, але нападник "помаранчевих" донині відчуває наслідки післяматчевої сутички, інформує Daily Mail.

Мессі вперше прокоментував свій вибух гніву після матчу з Нідерландами на ЧС-2022 – Лео обізвав суперника придурком

Вегхорст оформив дубль у тому поєдинку, проте всі значно краще запам'ятали його конфронтацію з Мессі. Лео прямо під час коментаря журналісту закричав Вауту: "Que miras bobo? (На що дивишся, придурку?)".

У січні Вегхорст перейшов з Бешикташа в Манчестер Юнайтед, де до нього відразу "прилипло" неоднозначне прізвисько. Аргентинський захисник "дияволів" Лісандро Мартінес постійно називає нідерландця "Bobo", нагадуючи про сварку з Мессі. На щастя, у кремезному тілі Вегхорста схований добрий характер. 30-річний нападник запевняв, що не ображений на Мессі, а тепер з гумором сприймає і кпини Мартінеса.

Мессі зірвався після виходу у півфінал ЧС-2022 – знищив суддю, ван Гала і обізвав когось "придурком"