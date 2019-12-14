Причини проблем Динамо – відсутність забивного нападника і тиск на команду, – Кузнєцов

Колишній захисник Динамо Олег Кузнєцов поділився думками щодо провалу "біло-синіх" у груповому етапі Ліги Європи.

"З боку важко визначити всі негативні моменти. Незважаючи ні на що, такі команди, як Лугано, Динамо зобов'язане легко обігравати.

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До чого немає претензій, то це до самовіддачі гравців. Начебто, і моменти створювали, а м'яч у ворота не йшов. Немає забивного нападника, який міг би виручити в скрутну хвилину. Напевно, і турнірна ситуація в чемпіонаті тисне на команду. Відставання від Шахтаря в 14 очок – це, м'яко кажучи, забагато для "біло-синіх". І в боротьбі за п'єдестал ще нічого не ясно", – цитує Кузнєцова zbirna.com.

Нагадаємо, кияни не змогли вийти із групи у Лізі Європи, а в УПЛ наразі посідають 4 місце, поступаючись Шахтарю, Зорі та Десні.

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